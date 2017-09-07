الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 67

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 67 حالة، بعد وفاة حاج مساء اليوم.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان اليوم، أن المتوفي يدعى محمد غريب بدر سعد خود، يبلغ من العمر 66 عاما، يتبع حج السياحة، توفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.