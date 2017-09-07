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السبت.. "علمني" تطلق مؤتمرها الأول لمعلمي المدارس الحكومية برعاية مصراوي –(فيديو وصور)

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مصراوي Masrawy

السبت.. "علمني" تطلق مؤتمرها الأول لمعلمي المدارس الحكومية برعاية مصراوي –( وصور)

02:47 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

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كتبت-ياسمين محمد:
تصوير- محمود بكار وعمر عبد الناصر:

تنظم مؤسسة "علمني" الهادفة لتطوير التعليم الأساسي في ، مؤتمرها السنوي الأول لمعلمي المدارس الحكومية تحت مسمى "معلم"، وذلك برعاية موقع "مصراوي"، يوم السبت المقبل، بالشراكة مع كلية الدراسات العليا للتربية بالجامعة الأمريكية.

ويتضمن المؤتمر، ورش عمل، تعقد بهدف دمج رؤية جديدة في التعليم تناسب القرن الـ 21.

وقالت ياسمين هلال، صاحبة مبادرة إنشاء مؤسسة "علمني"، إن المؤسسة غير هادفة للربح، بدأت عملها منذ 7 سنوات، بهدف جمع تبرعات لدعم الطلبة غير القادرين ماديًا لمنع التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن المؤسسة من خلال العمل اكتشفت أن "الإتاحة" ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه التعليم في مصر، بل أيضًا جودة التعليم، وبالتالي الحاجة لتطوير نموذج تعليمية يؤهل الطلبة للمستقبل، من خلال القيم والمهارات المناسبة للقران الـ 21.

وأضافت، خلال حديثها مع مصراوي، إلى أن المؤسسة أنشأت حضانة ومدرسة مجتمعية بمنطقة الطالبية، تضم 220 طالبًا، موضحة أن النموذج التعليمي فيهما يجمع بين التعليم المصري، ودراسات أجريت على مهارات القرن الحالي.

وأكدت هلال، أهمية المعلم في توصيل التأثير الذي تهدف إليه المؤسسة، لافتة إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المعلمين على عدد من المهارات، سيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر، مضيفة أن المؤتمر يهدف إلى جانب ذلك إلى التوصيل بينهم وبين صانعي القرار.

ومن المقرر أن تنظم المبادرة مؤتمرًا صحفياً يحضره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ووزيرة التضامن غادة والي، يوم السبت المقبل، تحت اسم "المعلم" وذلك لاستعراض جهود المبادرة في تطوير قدرات معلمي المدارس الحكومية.



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مصراوي Masrawy

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