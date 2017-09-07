السجن المشدد 15 عاما لعصابة خطفت طفلا مقابل فدية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس، بمعاقبة 7 أشخاص منهم 5 حضوريًا، وشخصين اثنين غيابيًا، بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، لقيامهم بخطف الطفل "يوسف مبروك إبراهيم عطية"، مقابل فدية مالية قدرها مليون جنيه، نظير إطلاق سراحه، بدائرة مركز شرطة قلين، بتاريخ 26 فبراير الماضي.

صُدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، رئيس المحكمة، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامي شعيب، في أحداث القضية رقم 8390 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 777 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ.

والمتهمون السبعة الصادر بحقهم العقوبة، هم حضوريًا: "راغب. خ. ر. أ"، 26 عامًا، كاتب بمحكمة قطور بمحافظة الغربية، ويقيم بعزبة جاد التابعة لمركز قلين، و"محمد. خ. ر. أ"، 24 عامًا، صاحب مقهى، ويقيم بقلين البلد، و"السعيد. ع. أ"، 24 عامًا، سائق "توك توك"، ويقيم بقلين البلد، و"هدى. ع. ح. ح"، 21 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة زمزم، التابعة لمركز قلين، و"محمد. إ. إ. ع"، 27 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم بقلين البلد، وغيابيًا على المدعو "شادي. ط. م. أ"، و"زكي. ط. ا".

وكشف أمر المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهمين السبعة للمحاكمة أمام محكمة جنايات كفر الشيخ، بأن المتهمين من الأول إلى السادس، خطفوا الطفل "يوسف مبروك إبراهيم عطية"، والذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا، إثر توجه 4 متهمين من هؤلاء من الثاني إلى المتهمة الخامسة، صوب مدرسة الطفل، وأخذته المتهمة الوحيدة، واصطحبته خارجها.

وتبين أن المتهمين رفقتها ينتظرونها خارج المدرسة، واهمين الطفل بإيصاله لوالده، وأقلوه في دراجة نارية "توك توك"، وأنضم لهم المتهم الأول، حال توجههم، صوب منزل خاص بالمتهم السادس "هارب"، والذي كان بانتظارهم، واحتجزوه بمنزله، وشرعوا في الحصول بالتهديد على مبالغ نقدية "مليون جنيه"، من والد المجني عليه، مهددين إياه بإيذاء طفله، في حالة عدم الانصياع لمطالبهم.

كما أوضح أمر إحالة عصابة السبعة، أن المتهم السابع اشترك بطريقي التحريض والاتفاق، مع باقي المتهمين، في ارتكاب الجريمتين المنسوبتين لهم، بأن حرضهم على خطف الطفل المجني عليه، واتفقوا على إتمام جريمتهم، حتى جرت بناء على هذا التحريض، إضافة إلى إحرازهم جميعًا بغير ترخيص، سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتين".

وتبين من أوراق القضية، أن تحريات فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والرائد رامي شرف الدين رئيس مباحث مركز شرطة قلين الأسبق، أسفرت عن أن ارتكاب المتهمين السبعة، تلك الواقعة لعلمهم بيسر الحالة المادية لوالد الطفل.

وأنهم اتفقوا فيما بينهم على خطف الطفل أثناء تواجده بفصله بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي، حيث تسللت المتهمة الوحيدة في القضية مرتدية النقاب، إلى مكان تواجد الطفل داخل المدرسة بالفصل، واصطحبته بحجة توصيله للمنزل، وكان في انتظارها المتهمين الثلاثة خارج المدرسة، واصطحبوا معها الطفل بـ"توك توك" خاص بالمتهم الثالث.