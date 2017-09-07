إخلاء سبيل "حمدي الفخراني" من قسم أول المحلة الكبرى
إخلاء سبيل "حمدي الفخراني" من قسم أول المحلة الكبرى
02:46 م الخميس 07 سبتمبر 2017
إخلاء سبيل حمدي الفخراني
الغربية – مروة شاهين:
خرج المهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق، من قسم أول المحلة الكبرى، اليوم الخميس، عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيله على خلفية قضاء مدة عقوبة قضية الرشوة التي أدين فيها.
وباشر المستشار هاني هراس المحامي العام، لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المهندس "الفخراني" عقب سداده غرامة مالية قدرها "100" جنيه في قضية أخرى، حكم فيها غيابي عليه، لـ"تبديد" أتعاب محاماة بمجمع محاكم المحلة.
وألقي القبض على البرلماني السابق، في قضية استغلال وابتزاز أحد رجال الأعمال بمحافظة دمياط.
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