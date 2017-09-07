بالصور.. الأكاديمية العربية تنظم معسكر "تبادل الثقافات" في بورسعيد
بالصور.. الأكاديمية العربية تنظم معسكر "تبادل الثقافات" في بورسعيد
02:45 م الخميس 07 سبتمبر 2017
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بالصور.. أزمة في بورسعيد بعد تخصيص أرض "ميناء اليخوت" لهيئة قناة السويس
بورسعيد - طارق الرفاعي:
انطلق بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، معسكر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان "تبادل الثقافات"، على مدار خمسة أيام بمشاركة 40 طالبًا من مختلف محافظات مصر.
ويتضمن المعسكر عددًا من المحاضرات وورش العمل والأنشطة والألعاب والرحلات، بالإضافة إلى فرص لتعلم مهارات الاتصال وكيفية التفاوض وعمل مناظرات، مع تطبيق ما تعلموه في المحاضرات عمليًا.
ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالطلاب أثناء قيامهم بالمشاركة المجتمعية بحديقة السلام، مضيفًا أن مايقومون به من عمل مجتمعي يعمل على غرس روح الانتماء، وحب الوطن في هذه المرحلة.
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