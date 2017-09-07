في سبتمبر الجاري.. بورسعيد تستضيف مؤتمر "المحامين" و"بطولة الشركات"
في سبتمبر الجاري.. بورسعيد تستضيف مؤتمر "المحامين" و"بطولة الشركات"
02:09 م الخميس 07 سبتمبر 2017
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن المحافظة ستستضيف المؤتمر العام للمحامين بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف محامي، بحضور النقيب العام للمحامين، سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.
وأضاف "الغضبان"، في تصريحات صحفية، أن المحافظة ستستضيف أيضًا بطولة الشركات التي يشارك فيها أكثر من 22 ألف رياضي وأسرهم، والتي من المقرر أن تنطلق في 14 من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.
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