«السويدي وهواوي» توقعان اتفاقية لتنمية الطاقة الشمسية بالمنطقة

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وقعت شركة السويدى إليكتريك المتخصصة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مذكرة تفاهم اليوم في شنغهاي بالصين مع شركة "هواوي" عملاق الشبكات والاتصالات متعددة الجنسيات للترويج المشترك للمنتجات والخدمات التي يقدمها كل منهما لمشروعات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة المشروعات بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).

وطبقا لآخر تقارير "IHS MARKIT" فإن توريدات هواوي من مبدلات التيار للطاقة الشمسية الفوتوفولتية، احتلت المركز الأول عالميا خلال عامي 2015 و2016 لما تقدمه من إنتاجية عالية مع تشغيل وصيانة ذكية، ولذلك شهد تطبيق حلول هواوي الذكية للطاقة الشمسية (Fusionsolar) نموا سريعا حول العالم.

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وقالت الشركتان في بيان لهما اليوم إنهما تعتزمان تقديم حل منافس كامل بنظام تسليم المفتاح، يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويوظف أسسا ابتكارية مثل التشغيل والصيانة عالميا بشكل آلي ورقمي بالكامل وبسيط، هذه الحلول تهدف لبناء محطات طاقة شمسية فوتوفولتية يمكن الاعتماد عليها وآمنة، وذلك اعتمادا على اتساع رقعة الأسواق التي تصل إليها السويدي إليكتريك، وما يصاحبها من إمكانيات وموارد الشركة في مجال الهندسة والإنشاء، بالإضافة إلى الحلول الذكية التي تقدمها هواوي للطاقة الشمسية الفوتوفولتية والتي تعكس خبرتها في تكنولوجيا المعلومات الرقمية والإنترنت والطاقة الشمسية الفوتوفولتية لما يزيد على عشرين عاما.