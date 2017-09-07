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بريطانيا: الأضرار التي خلفها إعصار إرما بجزيرة أنجويلا "شديدة وخطيرة"

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مصراوي Masrawy

بريطانيا: الأضرار التي خلفها إعصار إرما بجزيرة أنجويلا "شديدة وخطيرة"

02:26 م الخميس 07 سبتمبر 2017

لندن (د ب أ)

أعلنت اليوم الخميس البريطانية أن الاضرار التي خلفها إعصار إرما في جزيرة أنجويلا، والتي تعتبر من الاقاليم البريطانية وراء البحار في شرق الكاريبي ويعيش عليها 15 ألف نسمة، "شديدة وخطيرة في بعض المناطق".

وقال وزير الخارجية، آلان دنكان أمام البرلمان، إن الجزيرة "تلقت الصفعة الأكبر للإعصار".

وأوضح دنكان "أن التقييم الاولي هو أن الاضرار كانت شديدة، وفي بعض الأماكن ، خطيرة"، مضيفا أن حكومته تنتظر تقارير "لتوضيح الطبيعة الكاملة للدمار".

وقال "إن إغلاق ميناء ومطار أنجويلا مازال مستمرا في الوقت الحالي".

وأضاف دنكان أن جزر فيرجن ايلاندز البريطانية القريبة تعرضت أيضا إلى "أضرار بالغة".

وقال "نتوقع أن تحتاج الجزر إلى مساعدات إنسانية واسعة النطاق، وهو ما سنقدمه".

في الوقت نفسه، قال دنكان إن الاضرار "ليست شديدة الخطورة مثلما ظننا في البداية" في جزيرة مونتسيرات.

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