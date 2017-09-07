«الصحة»: وفاة 3 حالات بين الحجاج ليرتفع عددهم لـ66 مصريا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن وفاة 3 حجاج مصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 66 حالة من حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين الثلاثة هم: زينب علي إبراهيم الربيعي، 65 عامًا، من محافظة الإسكندرية التي تتبع حج القرعة، توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وخلف عبد السميع عبد الكريم عبد الغني، 68 عامًا، من محافظة أسيوط ويتبع حجاج التضامن الاجتماعي، توفي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وصفاء حامد السيد عسكر، 80 عامًا، وتتبع حج القرعة، من محافظة الغربية، توفيت بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

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وأشار رئيس بعثة الحج الطبية في بيان له اليوم إلى أن جميعهم توفوا إثر إصابتهم بأزمة قلبية بعد توقف عضلة القلب والتنفس، مشيرًا إلى أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.