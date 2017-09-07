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المشدد 10 سنوات لمتهمين بـ"رشوة وزارة الزراعة" وإعفاء اثنين من العقوبة

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مصراوي Masrawy

المشدد 10 سنوات لمتهمين بـ"رشوة وزارة الزراعة" وإعفاء اثنين من العقوبة

02:23 م الخميس 07 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:
قضت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بمعاقبة المتهم الأول "يوسف.س" رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة ، والمتهم الثالث مسعد محمود ، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمهم مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه فى القضية رقم 2763 الدقى لسنة 2016، المعروفة بـ"رشوة وزارة الزراعة".

كما قضت المحكمة بإعفاء المتهم الثاني محمود أبو العز، والمتهم الرابع أبو العز إبراهيم، من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال على عبد اللآه بعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلي، وعصام الضويني.

وتضم قائمة المتهمين "يوسف. س" رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، محبوس، و"محمود. إ"، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد، وابنه "أبو العز" و "مسعد. م" مفتش زراعي ببورسعيد.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أثناء تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه من شركة، مقابل تسهيل إجراءات لصالحها في وزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع 3 متهمين آخرين في الواقعة فتحرر محضرا وأخطرت النيابة العامة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

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