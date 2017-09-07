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إحالة محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل الفاضح لدائرة أخرى

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مصراوي Masrawy

إحالة محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل الفاضح لدائرة أخرى

02:19 م الخميس 07 سبتمبر 2017

إحالة محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل الفاضح لدائرة أخرى

غادة عبد الرازق

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، إحالة أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق بتهمة ارتكاب الفعل العلني الفاضح، لدائرة أخرى بسبب الاختصاص الرقمي لدوائر المحكمة.

وقال سمير صبري، في الجنحة المباشرة، إن غادة عبد الرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي فى حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعى بصورة كبيرة وأصبح متداولاً.

وأوضحت أن تصرف غادة يعد فعلاً خادشًا وفاضحًا للجميع دون أن تراعى حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة فى المجتمع، موضحًا: "فبدلاً من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصي والداني".

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