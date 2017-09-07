بالصور.. أزمة في بورسعيد بعد تخصيص أرض "ميناء اليخوت" لهيئة قناة السويس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الرفض بين أبناء الشارع البورسعيدي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة بشأن تخصيص قطعة أرض واقعة شمال ميناء الصيد، لصالح هيئة قناة السويس بمقابل مادي، لإنشاء مبنى الإرشاد الجديد، بمدخل قناة السويس الشمالي، مع تقدير هيئة الخدمات الحكومية سعر الأرض، بجانب تولي هيئة القناة بناء المبنى.

ويأتي المشروع، في إطار تحويل المبنى الإداري الحالي للهيئة "القبة" إلى متحف عالمي يحكي تاريخ حفر قناة السويس بالتنسيق مع وزارة الآثار.

مبارك ومارينا لليخوت

وأرجع مواطنون رفضهم لهذا القرار إلى أن قطعة الأرض تعتبر بمثابة أفضل منطقة في مصر، وواحدة من أفضل قطع الأراضي في العالم، بحسب وصفهم، كما أن هذا القرار سيبدد حلم إنشاء مشروع "مارينا اليخوت" والذي تم الانتهاء من دراسته منذ عام 2009 في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وتوقف العمل به عقب اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.

مستقبل بورسعيد

قال العميد أيمن جبر، رئيس جمعية بورسعيد التاريخية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن هذه الأرض ملك للمحافظة، وتعتبر مستقبل بورسعيد السياحي، وكان من المقرر إنشاء مشروع سياحي ضخم عليها، وأن هيئة قناة السويس لديها أراضي كثيرة بنطاق المحافظة يمكنها إنشاء المبنى الجديد على إحداها، مشيرًا إلى أن هناك مبنى إرشاد مبني بالفعل منذ عدة سنوات بشرق بورسعيد، لا يزال مهجورًا حتى الآن، رغم أنه تكلف ملايين الجنيهات.

25 يناير

ونفى "جبر" ما ردده البعض حول أن قطعة الأرض ملك للهيئة، مؤكدًا أنه كان شاهدًا على تسليم القوات المسلحة الأرض للمحافظة عام 2005 عندما كان عضوًا بالمجلس المحلي، لاستثمارها سياحيًا، موضحًا أن الدولة كلفت شركة فرنسية عام 2005 بوضع دراسة إنشاء مشروع "مارينا لليخوت"، وتم رصد 350 مليون جنيه لإقامة المشروع إلا أنه توقف بسبب أحداث ثورة 25 يناير.

مشاكل فنية

ومن ناحية أخرى، قال الربان هشام النعماني، كبير مرشدي هيئة قناة السويس، إن الأرض غير تابعة لمحافظة بورسعيد، لكنها أرض ملك هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء مارينا اليخوت في تلك المنطقة تم مناقشته منذ حوالي 10 سنوات، وتوقف نتيجة وجود مشاكل فنية في المشروع تمنع البدء فيه في هذا المكان، مقترحًا أن يتم إنشاء مارينا اليخوت، بموقع ميناء الصيد الحالي المخطط نقله إلى بورفؤاد.

متحف عالمي

وقال المهندس أحمد شوقي، مدير التحركات بالهيئة، إن هناك لجنة من وزارة الآثار وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وإدارة الإشغالات بالهيئة تدرس حاليًا ترميم مبنى القبة الأثر لإعادته إلى سابق عهده وتحويله إلى متحف عالمي يحكي تاريخ القناة، موضحًا أن المبنى الجديد سيضم المكاتب الإدارية لقسم التحركات، ومراقبة الملاحة، والقياس، والرصد، واستراحة مرشدي الهيئة، وسيتم تنفيذه على أحدث النظم العالمية.