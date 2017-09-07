جامعة كفر الشيخ: إنهاء استعدادت استقبال العام الدراسي الجديد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنهاء الجامعة استعدادتها، لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال توفير جميع المقومات التعليمية اللازمة لبدء الدراسة خاصة بالكليات الجديدة، وانتهاء أعمال الصيانة لمباني الكليات والمدرجات وقاعات المحاضرات.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه جرى إنشاء مبنى المدرجات المركزية، طبقًا للمعايير الدولية، ليتواكب مع حداثة المنشآت الجامعية، كما جرى هدم، أحد المدرجات، القديمة بالجامعة لعدم توافر عوامل الأمن والأمان للطلاب، مع الانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات، حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف القمري، أنه جرى الانتهاء من إجراء كافة أعمال الصيانة المطلوبة، وتشمل صيانة شاملة للمدن الجامعية، ومطعم المدينة، كما جرى توفير جميع التجهيزات الخاصة بالإقامة والتأكد من توفير كافة إجراءات السلامة، والراحة للطلاب، موضحًا أنه اتخذ قرارًا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية.