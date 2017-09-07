أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة كفر الشيخ: إنهاء استعدادت استقبال العام الدراسي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة كفر الشيخ: إنهاء استعدادت استقبال العام الدراسي الجديد

02:25 م الخميس 07 سبتمبر 2017

جامعة كفر الشيخ: إنهاء استعدادت استقبال العام الدراسي الجديد

الدكتور-ماجد-القمري-رئيس-جامعة-كفر-الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنهاء الجامعة استعدادتها، لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال توفير جميع المقومات التعليمية اللازمة لبدء الدراسة خاصة بالكليات الجديدة، وانتهاء أعمال الصيانة لمباني الكليات والمدرجات وقاعات المحاضرات.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه جرى إنشاء مبنى المدرجات المركزية، طبقًا للمعايير الدولية، ليتواكب مع حداثة المنشآت الجامعية، كما جرى هدم، أحد المدرجات، القديمة بالجامعة لعدم توافر عوامل الأمن والأمان للطلاب، مع الانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات، حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف القمري، أنه جرى الانتهاء من إجراء كافة أعمال الصيانة المطلوبة، وتشمل صيانة شاملة للمدن الجامعية، ومطعم المدينة، كما جرى توفير جميع التجهيزات الخاصة بالإقامة والتأكد من توفير كافة إجراءات السلامة، والراحة للطلاب، موضحًا أنه اتخذ قرارًا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل "تعليم الغربية": انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

    أخبار

  • "تعليم بورسعيد": انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

    أخبار

  • "تعليم الفيوم" تشدد على الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد

    أخبار

  • "تعليم القليوبية": 9 ملايين كتاب وصلت المدارس ولجان لمتابعة أعمال

    أخبار

إعلان

2dcc923ac5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة