تشديدات أمنية بالمطار استعدادًا لوصول السيسي بعد انتهاء جولته بالصين وفيتنام

كتب - طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي استراحة رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، استعدادًا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء جولته بالصين وفيتنام.

وشارك الرئيس السيسي خلال زيارته للصين في قمة "بريكس"، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ثم توجه إلى فيتنام في زيارة رسمية عقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره الفيتنامي، ثم شارك في فعاليات منتدى الأعمال المشترك مع فيتنام .

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة، كما قررت شركة ميناء القاهرة الجوي صرف العاملين بالمطار قبل موعد وصول الرئيس.