في سبتمبر الجاري.. بورسعيد تستضيف مؤتمر "المحاميين" و"بطولة الشركات"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن المحافظة ستستضيف المؤتمر العام للمحامين بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف محامي، بحضور النقيب العام للمحامين، سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

وأضاف "الغضبان"، في تصريحات صحفية، أن المحافظة ستستضيف أيضًا بطولة الشركات التي يشارك فيها أكثر من 22 ألف رياضي وأسرهم، والتي من المقرر أن تنطلق في 14 من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.