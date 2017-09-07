المرور: تحرير مليون مخالفة وضبط ألف سائق تحت تأثير المخدر

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة لإزالة التعديات وحالات الإشغالات على الطرق السريعة، اليوم الخميس.

ووجه اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، بنشر الرادارت الثابتة والمتحركة؛ للحد من السرعة الزائدة، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية، ونشر رجال مباحث المرور بمختلف المواقف؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

وأسفرت الحملة عن تحرير مليون و305 آلاف و741 مخالفة، تتصدرها 939 ألف مخالفة متنوعة، و207 آلاف مخالفة انتظار خاطئ.

كما شدد اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، على متابعة مخالفات الرادارات، والكشف عن الإطارات ومتعاطي المخدرات، حيث تم فحص 10916 سائق، ثبت تعاطي 1392 للمواد المخدرة.