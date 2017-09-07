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5.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال 6 أشهر

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5.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال 6 أشهر 5.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال 6 أشهر

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر كما تعد ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث  بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي، ونحو 5,2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وأضاف قابيل، خلال كلمته بمؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، إن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية بإستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الإستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والانتشار في عدد كبير من القطاعات الإستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل.

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