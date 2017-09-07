الأمير جورج يقضي يومه الأول في المدرسة

لندن (د ب أ)

قضى الأمير البريطاني جورج يومه الأول في المدرسة اليوم الخميس ، حيث وصل بصحبة والده الأمير وليام إلى مدرسة خاصة جنوب غربي لندن.

واستقبلت هيلين هاسليم ،مديرة مدرسة "توماس باتيرسي" الابتدائية، الأمير جورج، 4 أعوام، والأمير وليام ، قبل دخول حجرة الدراسة المخصصة للاستقبال ، حسبما أفادت العائلة الملكية .

ونشر قصر كنسينجتون ،مقر إقامة الأمير وليام في لندن، صورا على الانترنت للأمير جورج وهو في طريقه إلى المدرسة بالزي الأزرق الداكن.

وتبلغ مصاريف العام الأول من الدراسة في المدرسة نحو 18 ألف جنيه استرليني (23400 دولار).

يشار إلى أن الأمير جورج هو الوريث الثالث في الترتيب لولاية العرش بعد جده الأمير تشارلز ووالده الأمير وليام.

ولم تتمكن والدة الأمير، كيت ميدلتون، من الذهاب معه اليوم للمدرسة نظرا لأن دوقة كامبريدج تعاني من المتاعب الصحية المصاحبة للمراحل الأولى من الحمل ، حيث ينتظر وليام وكيت مولودهما الثالث بعد جورج وشقيقته الصغرى الأميرة شارلوت.

وتقول المدرسة عن نفسها إنها "مكتظة ،ومزدهرة ، وهادفة ، وتعلم 560 طفلا وطفلة أعمارهم تتراوح بين 4 و13 عاما" .

وكتبت المدرسة في موقعها على الانترنت :"نأمل في أن يمر تلاميذنا في سن مبكرة بفرص وتحديات قيادية".

وترتبط المدرسة ،التي تضم ثلاث غرف دراسة لاستقبال التلاميذ الجدد تضم كل منها 20 طفلا ، بثلاث مدارس أخرى تحمل اسم "توماس" في مناطق راقية جنوب غربي لندن.