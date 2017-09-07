اجتماع لبحث إنشاء متحف إقليمي في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مع الدكتور أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، لبحث تطوير منطقة تل اليهودية الأثرية التابعة لمدينة شبين القناطر، بحضور الدكتور محسن حلمي مدير عام الآثار المصرية بالمحافظة.

وناقش اللقاء استغلال الأراضي التي تم الانتهاء من التنقيب عن الآثار فيها، لإقامة مشاريع نفع عام للمحافظة، مثل إقامة مدارس لخدمة أبناء القليوبية.

واستعرض اللقاء مقترح إنشاء متحف إقليمي للقليوبية، يتم وضع كل التحف والكنوز الأثرية بالمحافظة بداخله.