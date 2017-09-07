محافظ الوادي الجديد: مساحات مجانية للبائعين في حال تخفيض الأسعار

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، سوق "الخميس الأسبوعي" المخصص لبيع الخضروات والفاكهة وسلع المواطنين الأساسية جنوب مدينة الخارجة.

ووجه المحافظ، بمنح باكيات للبائعين مجانًا، بشرط تخفيض الأسعار للمواطنين، كما وجه بوضع لوحات استرشادية لتوضيح الأسعار، على أن تكون الأسعار موحدة لدى جميع البائعين، عقب الاتفاق على سعر موحد للبيع، منعًا لاستغلال المواطنين.