ضبط 54 قضية مخالفة في حملة لمديرية الطب البيطري بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

حررت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابعة لمديرية الطب البيطري بالمنيا، 54 قضية مخالفة خلال الحملات التموينية والتفتيشية التي نظمتها المديرية خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 5 سبتمبر الجاري، في إطار ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسواق عرض وتجارة اللحوم بدائرة المحافظة.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 652.850 كيلو جرام لحوم صالحة ذبح خارج المجزر، و439.350 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه جرى مصادرة اللحوم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات يتم تنظيمها بصفة مستمرة حرصًا على سلامة المواطنين والصحة العامة وضبط المعروض في الأسواق من لحوم.