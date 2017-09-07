"مدارس النيل" تنهي استعدادات العام الدراسي الجديد بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مدارس النيل بالمنيا، انهاء كافة الاستعدادات لبدء الدراسة بها، الأحد المقبل، الموافق 17 من سبتمبر الجاري.

ونوهت الصفحة الرسمية لمدارس النيل فرع المنيا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أولياء الأمور على أن موعد الدراسة سيبدأ في يوم 17 سبتمبر الجاري.

ومدارس النيل، مدارس حكومية مصرية تأسست عام 2010 وتتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة

وتشرف على المدارس، وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا، ويتم تدريس المناهج المصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.