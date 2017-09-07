القبض على خفيرين بجوزتهم أسلحة نارية بالتجمع الخامس

كتب - فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، القبض على خفيرين بحوزتهما ترسانة أسلحة بمنطقة اللوتس وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

التفاصيل بدأت أثناء مرور، الرائد محمد ملش، معاون أول مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بمنطقة اللوتس، تمكن من ضبط كل من، "سليمان.م"، 22 سنة، خفير بمنطقة اللوتس ـ دائرة القسم، وشقيقه "مصطفى"، 18 سنة، خفير، بمنطقة اللوتس أثناء تواجدهما برفقة؛ سليم حسن رشيد سليم، 30 سنة، خفير بمنطقة اللوتس، "لاذ بالفرار أثناء الضبط" أمام إحدى العشش بمنطقة اللوتس وعُثر بداخل العشة على بندقية آلي بلجيكي الصنع و 4 خزينة بداخلهم 15 طلقة و 2 فرد خرطوش و 4 طلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما والهارب للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.