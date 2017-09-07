أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

خروج 3 مدارس من الخدمة يؤجج غضب أهالي سلامون القماش: «ولادنا هيروحوا فين؟»

Google+ Print
خروج 3 مدارس من الخدمة يؤجج غضب أهالي سلامون القماش: «ولادنا هيروحوا فين؟» خروج 3 مدارس من الخدمة يؤجج غضب أهالي سلامون القماش: «ولادنا هيروحوا فين؟»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب عدد من أهالي قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية عن استيائهم لخروج ثلاث مدارس من الخدمة قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد.

محمد حافظ، أحد أهالي القرية، قال إنهم تمكنوا من بناء خمس مدراس وثلاثة معاهد دينية من خلال الجهود الذاتية، لكن مع غلاء الأسعار وركود صناعة التريكو -التي تشتهر بها القرية- بات من الصعب المساهمة في إنشاء أي مشروعات جديدة أو صيانة القديمة، الأمر الذي تسبب العام الماضي في إزالة المدرسة الإعدادية بنين من الخدمة؛ بسبب حدوث تصدعات بالجدران.

٢٠١٧٠٨١٦_١٣٤٢٣١

وكشف "حافظ" عن مفاجأة خلال زيارة محافظ الدقهلية للقرية منذ أيام، وذلك بسؤاله عن مصير المدرسة وأسباب تأخر أعمال البناء "طلع مايعرفش حاجة عن الموضوع"، حسب قوله.

المشكلة لم تقتصر على المدرسة الإعدادية، بل تشمل مدرسة السيد السلاموني الابتدائية -التي تم بناؤها بجهود ذاتية- حيث أكد يحيى العشماوي، أحد الأهالي، أن لجنة فنية من هيئة الأبنية التعليمية أصدرت قرارا بإخلائها عقب ظهور تشققات بالحوائط بداية العام الدراسي الماضي، مشيرا إلى أن اللجنة أفادت منذ عدة أشهر بأن أعمال الترميم غير مطابقة للمواصفات، ويجب إزالة المدرسة.

شاهد أيضا

٢٠١٧٠٨١٦_١٣٤٢٤٨

قطار معاناة أهالي القرية امتد إلى مدرسة طلعت حرب الابتدائية التي كانت تعمل بنظام الفترتين منذ العام الماضي؛ لاستيعاب طلاب مدرسة السيد السلاموني، بعد إغلاقها بموجب قرار هيئة الأبنية التعليمية لعدم صلاحية المباني، ليتساءل محمد شومان، أحد الأهالي: "أين سيذهب أبناؤنا؟"، مناشدا المسؤولين بإيجاد حل سريع لتلك الأزمة.

من جهته أكد المهندس محمد رمضان سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، أن مدرسة سلامون القماش الإعدادية صدر لها قرار إزالة وإعادة بناء عدا دورات المياه -صدر لها قرار صيانة- لافتا إلى أن الأهالي طالبوا الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية في يوليو الماضي بإزالتها وبناء مدرسة للتعليم الأساسي، مشيرا إلى انتهاء أعمال الصيانة بمدرسة السيد السلاموني الابتدائية للعمل بكامل طاقتها خلال العام الدراسي الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)