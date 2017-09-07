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«فاروس القابضة» تسعى لترتيب صفقات بـ7.5 مليار جنيه خلال 2018

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«فاروس القابضة» تسعى لترتيب صفقات بـ7.5 مليار جنيه خلال 2018 «فاروس القابضة» تسعى لترتيب صفقات بـ7.5 مليار جنيه خلال 2018

التحرير

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قال علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته تستهدف ترتيب صفقات بنحو 7.5 مليار جنيه (423.5 مليون دولار) خلال 18 شهرا، بجانب اقتحام المجالات المالية غير المصرفية في 2018.

وأضاف تيمور في مقابلة مع "رويترز" قائلا: "حصلنا على رخصتين من الرقابة المالية في التأجير التمويلي والتمويل المتناهي الصغير في فبراير الماضي، وقمنا بتأسيس شركتين بالفعل ولكننا لم نفعلهما بعد، وسنقوم بتفعيل نشاط التمويل المتناهي الصغر والتأجير التمويلي العام المقبل. لدينا اهتمام كبير بتلك الأنشطة ونرى بها فرصا قوية للنمو".

وتشمل المجالات المالية غير المصرفية مجالات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها من المجالات، حسب تيمور.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

وقال تيمور: "تم تفويضنا (فاروس) كمستشار مالي في نحو 17 صفقة مالية، ووقعنا بالفعل على (عقود) تقديم المشورة المالية فيها.

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وأضاف أن "فاروس" تستهدف إتمام الصفقات خلال 18 شهرا بقيمة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه وأن تلك الصفقات تتنوع ما بين استحواذات وطروحات في البورصة وزيادة رؤوس أموال لشركات، وكذلك شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والتجزئة والرعاية الصحية والصناعات الكيماوية". 

وتعد فاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، وتعمل فاروس في مصر ودبي.

وتأسست فاروس القابضة في 2005 وتمتلك عائلة تيمور 70% من أسهم الشركة، ورجل الأعمال السعودي الشيخ عبد الله الراجحي 20% والعاملون في الشركة 10%.

وقال تيمور إن شركته التي كانت تركز على العمل مع المؤسسات فقط بدأت في التعامل مع الأفراد في سوق المال منذ نوفمبر الماضي وهو ما ساعد على زيادة حجم الشركة في السوق.

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