الرابحون والخاسرون من تجديد عقد «سيميوني»

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جدد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، صاحب الـ(47 عامًا)، تعاقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، لعامين، ليبقى على رأس القيادة الفنية للروخوبلانكوس حتى عام 2020.

ويعد سيميوني بالتالي من أكثر المدربين تعميرًا في القاراة الأوروبية في الوقت الحالي، حيث يخوض موسمه السابع مع الأتلتي ولا يتفوق عليه حاليًا سوى الفرنسي أرسين فينجر مدرب آرسنال، المتواجد على رأس القيادة الفنية للمدفعجية منذ عام 1996.

وفيما يلي نستعرض الرابحون والخاسرون من تجديد سيميوني تعاقده مع الروخوبلانكوس:

الرابحون

أتليتكو مدريد

ومنذ تولي سيميوني تدريب أتلتيكو في شهر ديسمبر من عام 2011، توج المدرب الأرجنتيني مع الأتلتي بخمس ألقاب هي الدوري الأوروبي عام 2012 والسوبر الأوروبي في نفس العام وكأس ملك إسبانيا في عام 2013 والسوبر الإسباني عام 2014 والدوري الإسباني في موسم 2013- 2014.

وإلى جانب الخمس الألقاب التي حققها سيميوني مع أتلتيكو، تمكن أيضًا من قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 حيث خسر النهائيين أمام ريال مدريد.

الدوري الإسباني

أضفى وجود سيميوني على رأس القيادة الفنية للروخي بلانكوس قوة كبيرة وتنافس عنيف في الليجا، في ظل الصراع الشرس بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، مما أدى لزيادة المتابعة من المشاهدين سواء داخل أو خارج أوروبا، وذلك بعد تويجه مع الأتلتي بكأس ملك إسبانيا في عام 2013 والسوبر الإسباني عام 2014 والدوري الإسباني في موسم 2013- 2014.

خوسيه خيمينيز

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قبل عامين، كان خوسيه خيمينيز واحدا من ألمع المدافعين في الكرة العالمية، إلا أنه في الموسم الماضي تعرض لكثير من الاضطربات في الموسم الماضي (2016-2017)، ولكن بعد تجديد سيميوني سيعني له العودة للمثار الصحيح، لأنه المدرب الأرجنتيني يعرف كيف يجعله منه الأفضل في العالم مثل ما حدث من جودين.

الخاسرون

تشيلسي

تشهد العلاقة بين الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي، مع الروسي رومان أبراموفيتش رئيس البلوز، فترة من التوتر الشديد بين الجانبين، على الرغم من أن كونتي استطاع اقتناص لقب البريمرليج الموسم الماضي، إلا أن المدرب الإيطالي كان يسعى في تدعيم صفوف الفريق قبل غلق الميركاتو المنقضي.

وكانت تشير التقارير إلى أن أبراموفيتش يسعى للتعاقد مع دييجو سيميوني، خلال الفترة الماضية، إلا أن تجديد تعاقد المدرب الأرجنتيني مع الروخي بلانكوس قطع الطريق مع البلوز.

الدوري الإيطالي

قال دييجو سيميوني في تصريحات سابقة له أنه يرغب في إدارة كل من أنديته السابقة، في إشارة منه إلى الإنتر ولاتسيو، إلا أنه بعد تجديد عقده قطع الطريق من أندية الكالتشيو للتعاقد مع أحد أفضل المدربين في العالم، ليبقى يوفنتوس منفرد بتفوقه في الكالتشيو على الأقل لـ ثلاث سنوات المقبلة.

أنطوان جريزمان

كان أنطوان جريزمان، قاب قوسين أو أدني من الرحيل عن قلعة الروخيبلانكوس هذا الصيف، لولا منع أتلتيكو من قيد لاعبين، جعله يبقى ويؤجل رحيله إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لصيف 2018، حتى يتثني للأتلتيي التوقيع مع لاعبين جدد.

ولكن الآن مع تمديد سيميوني، سيكون احتمالات ريحل جريزمان أقل، حيث أن اللاعب يريد رد الردين للمدرب الأرجنتيني الذي ساعده ليكون أحد أفضل اللاعبين في العالم.