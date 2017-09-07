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"الإداري" يؤجل دعوى بطلان قانون التجمهر لـ١٤ سبتمبر

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مصراوي Masrawy

"الإداري" يؤجل دعوى بطلان قانون التجمهر لـ١٤ سبتمبر

01:37 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على المتظاهرين إلى جلسة ١٤ سبتمبر المقبل لاستكمال المستندات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

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