ارتفاع منسوب النيل الأزرق على الحدود السودانية الإثيوبية

الخرطوم -( أ ش أ):

ارتفع منسوب النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، اليوم الخميس، عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية ليصل إلى 13,05 متر، بزيادة 35 سنتميتراً عن منسوب أمس الأربعاء البالغ 12,70 متراً .

وذكرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية في بيان، أن تصريف سد الروصيرص سجل اليوم 489,43 متر مكعب، فيما بلغ أمس 493,77 متر مكعب.

وكان الدفاع المدني السوداني، كشف عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل في بعض المحابس، داعيا المواطنين -خاصة قاطني الجذر وحدود النيل في المناطق الأكثر هشاشة- إلى توخي الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.