اليونان: إنقاذ 70 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت
اليونان: إنقاذ 70 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت
01:32 م الخميس 07 سبتمبر 2017
ارشيفية
أثينا (د ب أ)
أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس بأن خفر السواحل اليوناني أنقذ 70 مهاجرا، بينهم 19 طفلا، من قارب انحرف قبالة سواحل جزيرة كريت.
وكان المهاجرون قد أرسلوا نداء استغاثة بعد تعطل محرك القارب، وتم العثور عليهم على مسافة نحو 20 ميلا بحريا شمال كريت.
ووفقا لإذاعة "إي.آر.تي"، فإنه لم تُعرف على الفور جنسيات المهاجرين.
وفي حادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إنقاذ أكثر من مئة مهاجر عندما قام خفر السواحل بسحب سفينة معطلة إلى كريت.
ويقول مسؤولو خفر السواحل إنه بعد إغلاق الطريق البري من تركيا إلى أوروبا عبر البلقان، تلجأ أعداد متزايد من المهاجرين إلى الدفع لمهربين لنقلهم مباشرة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، رغم خطورة الرحلة.
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