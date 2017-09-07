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إحالة 32 من العاملين بـ"تعليم المنوفية" للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 32 من العاملين بـ"تعليم المنوفية" للتحقيق

01:44 م الخميس 07 سبتمبر 2017

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة 32 من العاملين بمدرسة حمدي شعيب الابتدائية بنين للتحقيق.

جاء ذلك على إثر جولة للمرور على المدارس لمتابعة استعدادات استقبال العام الدراسي 2017/2018 لتغيبهم عن العمل.

وأضاف بيومي، أنه سيتم المتابعة على كافة المدارس لمتابعة أعمال الصيانة، وفحص الكهرباء، دورات مياة والتأكد من عدم وجود بلاعات صرف مفتوحة بالمدرسة والتأكد من عدم وجود أي أخطار على التلاميذ في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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