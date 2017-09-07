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إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة بالشرقية

01:41 م الخميس 07 سبتمبر 2017

إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 9 عمال، بكدمات وجروح متفرقة بأنجاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بناحية الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة بطريق "أبو شلبي" ناحية الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 9 عمال زراعيين، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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