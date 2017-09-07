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إحالة 54 من العاملين بمركز صحي للتحقيق في أسيوط

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مصراوي Masrawy

إحالة 54 من العاملين بمركز صحي للتحقيق في أسيوط

01:41 م الخميس 07 سبتمبر 2017

إحالة 54 من العاملين بمركز صحي للتحقيق في أسيوط

محافظة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أحالت رئاسة مركز ومدينة الفتح بأسيوط، اليوم الخميس، 54 موظف من العاملين بالمركز الصحي بقرية بني مر للتحقيق، لعدم تواجدهم في العمل وتغيبهم عن آداء مهامهم في المواعيد المحددة.

وتفقدت لجنة متابعة بمركز الفتح، اليوم الخميس، عددًا من الوحدات الصحية والمستشفيات بالمركز، وترأس الحملة زهران عبدالظاهر خلف الله، نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، رافقه خلالها مساعدي رئاسة المركزي و رئيس الوحدة المحلية ببني مر وعضو المتابعة الميدانية بالفتح.

وبالمرور على المركز الصحي ببني مر ومتابعة سجل الحضور والانصراف، تم إثبات تغيب 54 من العاملين من قوة 79 بالمركز الصحي ببني مر، وإحالتهم جميعًا للتحقيق في الشئون القانونية لعدم الحضور في مواعيد العمل ونقص خدمات المستشفى المقدمة للمواطنين.

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