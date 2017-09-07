"تموين بورسعيد": توافر 15 سلعة ضمن مقررات شهر سبتمبر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، توافر 15 سلعة للمواطنين للاختيار من بينها، لدى البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية، ضمن المقررات التموينية لشهر سبتمبر.

وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أن نصيب الفرد الواحد 50 جنيهًا، وأن جميع السلع الأساسية متوفرة بجانب 15 سلعة إضافية، لدى بعض بدالي التموين، مؤكدًا وجود رقابة على البدالين بجانب حملات المخابز وضبط الأسواق، لضمان السلام الغذائي للمواطنين.

وأوضح مدير المديرية أن السلع المتوفرة هي: (زيت خليط، زيت عباد شمس تحيا مصر، أرز، سكر، جبنة، مكرونة، شاي، نسكافيه، لبن نيدو، مرقة دجاج، مسحوق اتوماتيك، مسحوق عادي، وتونة).