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"موانئ بورسعيد" تستقبل 17 سفينة بضائع

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مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 17 سفينة بضائع

01:36 م الخميس 07 سبتمبر 2017

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنها تعمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي الحركة فيها إلى 17 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأضافت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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