حبس 3 سيدات يستأجرن الأطفال الرضع لاستغلالهم في التسول

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أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال الرضع في أعمال التسول بالطريق العام عن طريق استئجارهم من الساقطات مقابل اقتسام حصيلة التسول، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية بلاغ تلقاه اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة سيدي جابر بممارسة سيدتين لأعمال التسول باصطحاب طفلة تدعى "ساجدة محمد حمدي"، تبلغ من العمر أربعة أشهر، وذلك بمنطقة سبورتنج.

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تمكن ضباط مباحث رعاية الأحداث من ضبط كلا من: "ا. ا."، 19 سنة، سبق اتهامها في قضية (تحريض علي الفسق)، و"ا. ص."، 16 سنة، و"هبة ف."، 37 عامًا، والدة الطفلة، وتم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.