نقيب الزبالين: الحكومة ستعتمد على عمال النظافة في منظومة القمامة الجديدة

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انتهت محافظة القاهرة من الاستعدادات الخاصة بمنظومة النظافة الجديدة، التي ستنطلق بحي المعادي غدا الجمعة، والتي تطبق لأول مرة بشكل تجريبي، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على كل الأحياء، وذلك تزامنا مع خروج شركات النظافة الأجنبية وانتهاء عقودهم نهاية الشهر الجاري.

من جانبه قال المهندس حافظ السعيد رئيس هية نظافة وتجميل القاهرة إن المنظومة الجديدة تبدأ وتنتهي داخل الحي، حيث تقوم الهيئة بالجمع السكني والتجاري ثم كنس الشوارع وتفريغ كل صناديق القمامة المنتشرة بالحي، ثم نقل المخلفات بطريقة جيدة عبر المكابس المتحركة بالحي إلى المقلب المحكم والمدفن الصحي بمنطقة بلبيس ومصنع مخلفات 15 مايو، حتى يتم البدء في فرزها وتدويرها، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة ستساعد على نظافة الشوارع والقضاء على ظاهرة تراكم القمامة، مؤكدا أن العمل بالمنظومة عبارة عن 3 ورديات متتالية على مدى اليوم، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية كانت تعمل وردية واحدة فقط.

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من جانبه قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن المنظومة الجديدة بالمعادي تعتمد على الزبالين في كل شيء والهيئة العامة للنظافة ما هي إلا مشرف على عملية الجمع والتدوير، لافتا إلى أنه نظرا لانتهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية اجتمع المسئولون بمحافظة القاهرة مع عمال النظافة بحي المعادي، وتم الاتفاق معهم على العمل بالمنظومة الجديدة، موضحا أن هيئة النظافة قسمت المعادي إلى مربعات كل مربع يحتوي على 3000 وحدة سكنية، وكل مربع يعمل به عدد من عمال النظافة التابعين لنقابة الزبالين، لافتا إلى أن الهيئة استعدت بالمعدات وتم وضع ضوابط بالحي من خلال تغليظ عقوبة من يلقي القمامة بالشوارع.

كان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قد أعلن عن بدء تشغيل منظومة النظافة الجديدة غدا الجمعة، لافتا إلى أنه تم انتهاء عقد شركة أوروبا 2000 التي كانت تتولى مسئولية النظافة بالحي، وسوف تقوم هيئة نظافة وتجميل القاهرة بوضع وتنفيذ خطة المنظومة.