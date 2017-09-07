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8 قرارات للنهوض بالمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

8 قرارات للنهوض بالمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

01:34 م الخميس 07 سبتمبر 2017

8 قرارات للنهوض بالمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

الدكتور محمد عمر

كتبت-ياسمين محمد:
قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية، إنه يجري حالياً إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتعاون مع برنامج "المعلمون اولًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب 500 ألف معلم هذا العام من مختلف المراحل التعليمية، والأولوية ستكون لمعلمي المرحلة الابتدائية، ثم الثانوية، ثم الإعدادية.

وأضاف عمر، في بيان اليوم الخميس، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين اعتمدت ترقية 516 ألف معلم، وتثبيت متعاقدي شهري يونيو ويوليو من مسابقة 30 ألف معلم، وغيرهم من المتقدمين خلال مدة 45 يومًا؛ وذلك بعد الانتهاء من إصدار ملحق قرار تقليل الاغتراب.

وأكد عمر أنه تم بحث بدائل محو الأمية بالنسبة للمقبولين في مسابقة 30 ألف معلم، وسيتم إصدار نشرة منظمة بالبدائل خلال أسبوعين، بالإضافة إلى إصدار قرار ملحق بإعادة المغتربين، وذلك بعد تفريغ الاستثمارات الإلكترونية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلن عمر أنه بناءً على تكليفات وزير التربية والتعليم، سيتم تعيين 3 معاونين لوكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية من شباب المعلمين، وسيتم اختيارهم من المديريات بحيث لا يزيد السن عن 40 سنة، وسيصدر عن الوزارة بطاقة الوصف الوظيفي لكل معاون ومهام عمله، وسيكون التعيين بنظام التكليف ولمدة عام؛ وذلك لتكوين صف ثاني وثالث من القيادات وتمكين الشباب وتطوير الأداء، مشيرًا إلى أن أحد هؤلاء سيكون معاون لشئون المعلمين.

وأضاف عمر بأن الوزارة تعمل مع النقابة العامة للمعلمين، لتعديل قانون النقابة لرفع المعاشات والخدمات المقدمة للمعلمين، وإعادة دور أندية النقابة والندوات الثقافية، بالإضافة إلى التعاون في برامج التدريب وتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

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