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دفاع سامي مهران يطلب التصالح مع الكسب غير المشروع في مبلغ 734 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

دفاع سامي مهران يطلب التصالح مع الكسب غير المشروع في مبلغ 734 ألف جنيه

01:28 م الخميس 07 سبتمبر 2017

دفاع سامي مهران يطلب التصالح مع الكسب غير المشروع في مبلغ 734 ألف جنيه

سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق

كتب – محمود السعيد:

تغيب سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، عن حضور محاكمته اليوم الخميس، أمام الدائرة 17 جنايات الجيزة بتهمة الكسب غير المشروع، وحضر عنه المحامي جميل سعيد بتوكيل عنه.

وطالب المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم بتأجيل القضية، لاتخاذ كافة إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، ولسداد كافة المبالغ المتبقية والتي تقدر بمبلغ ٧٤٣ ألف جنيه، ومبلغ مماثل للغرامة، خاصة عقب سداد الزوجة والأبناء كافة المستحقات التي تدينهم.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبدالله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلى، وأحمد عزيز الفقى، وأشرف العشماوى، وسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.
يذكر أن المستشار عاصم الجوهري رئيس الكسب غير المشروع الأسبق قد أحال سامي مهران الامين العام لمجلس الشعب الأسبق الي محكمة الجنايات لاتهامه بكسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.

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