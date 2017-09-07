80 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد خلال عيد الأضحى

التحرير

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أكدت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن الهيئة حققت أعلى إيراد لها خلال عيد الأضحى هذا العام، حيث تم نقل ما يقرب من 4 ملايين راكب خلال أيام العيد، أى بزيادة تفوق بكثير نسبة الركاب العام الماضى والتى كانت 2.9 مليون راكب فقط، وذلك على الرغم من أن عيد الأضحى جاء بعد أسابيع قليلة من حادث تصادم قطارى الإسكندرية الذى راح ضحيته عشرات المواطنيين وخلف وراءه مئات المصابين.

وأضاف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- لـ"التحرير"، أن إيرادات العيد وصلت إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه، حيث كانت العام الماضى 68.4 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليون راكب خلال أيام عيد الأضحى الماضى، وذلك بعد أن دفعت الهيئة خلال فترة العيد بحوالى 120 ألف مقعد إضافى بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى، وتشمل 75 ألف مقعد إضافى بالقطارات المكيفة و45 مقعدا بالقطارات العادية فى رحلات الذهاب والعودة.

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وقال المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمى للهيئة، إن الهيئة دفعت خلال فترة العيد ابتداءً من 26 أغسطس الماضى بـ24 قطارا إضافيا، تشمل 8 قطارات إضافية مكيفة بواقع 4 ذهاب ومثلها عودة، بجانب تشغيل 16 قطارا مميزا خلال نفس الفترة بواقع 8 ذهاب و8 عودة بين القاهرة وأسوان والإسكندرية وأسوان، وذلك بالإضافة إلى قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى، والتى تم ضم عربات إضافية إليها هى الأخرى لاستيعاب هذه الزيادة.