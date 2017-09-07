بالصور.. إزالة 9 عقارات ومباني بدون ترخيص في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة العقارات والمباني المخالفة بأحياء المنتزه ثان والعامرية أول، أسفرت عن إزالة 3 عقارات و6 مباني "غرف – أسوار" بدون ترخيص، في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة البناء المخالف.

وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، أمس الأربعاء، صادر له قرار ترميم منذ 26 عامًا لم ينفذ، ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

ومن ناحيته، قال عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثان، إن الحملة نجحت في تنفيذ قرارات الإزالة أرقام "781،780،779،778،777" الصادرة لعقارات ومباني مخالفة وغير مرخصة بشارع سيكلام العمومي.

وأوضح رئيس حي المنتزه ثان، إن المخالفات تتضمن عقارين يضم كل منها 3 طوابق، وآخر مكون من 13 طابقًا، فضلًا عن سور بداخله عدد من الغرف على مساحة 450 متر مربع، وسور آخر على مساحة 400 متر مربع.

وفي حي العامرية أول، نفذت الحملة 4 قرارات إزالة أرقام"104، 114، 326، 323" لغرف وأسوار ومباني من طابق واحد على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، ومساكن الجمهورية ومبارك.