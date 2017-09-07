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إصابة سائق إثر سقوط شجرة على ميكروباص بشارع الجامعة

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مصراوي Masrawy

إصابة سائق إثر سقوط شجرة على ميكروباص بشارع الجامعة

01:26 م الخميس 07 سبتمبر 2017

إصابة سائق إثر سقوط شجرة على ميكروباص بشارع الجامعة

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع جامعة القاهرة بالجيزة، اليوم الخميس، حالة من التكدس المروري؛ إثر سقوط سجرة على سيارة ميكروباص.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث بشارع الجامعة.

وكشفت معاينة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، أنه أثناء سير ميكروباص رقم (5291 ط د ) بشارع الجامعة، سقطت شجرة عليها.

وأكد مصدر أمني بمباحث الجيزة، أن الحادث أسفر عن إصابة السائق "أحمد نصر السيد"، بكسر في العمود الفقري، وحالته خطرة، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، مشددا على أن العناية الإلهية أنقذت الركاب من الموت المحقق.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم الاستعانة بأوناش المرور ومعدات الحي؛ لإزالة الشجرة من الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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