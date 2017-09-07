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السجن 3 سنوات على فتاتين بتهمة التحريض على التظاهر في المترو

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مصراوي Masrawy

السجن 3 سنوات على فتاتين بتهمة التحريض على التظاهر في المترو

01:23 م الخميس 07 سبتمبر 2017

السجن 3 سنوات على فتاتين بتهمة التحريض على التظاهر في المترو

ارشيفية

كتب - عمرو علي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن ٣سنوات على "فتاتي المترو"، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر في محطة مترو السيدة زينب.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ياسمين محمد، وأمل صابر لاتهامهما بالتحريض على العنف داخل عربة السيدات بمترو السيدة زينب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على التظاهر، فى القضية رقم 8257 لسنة 2016 جنايات القديمة.

 

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