عامل يُمزق جسد كبابجي لتوقفه أمام مسكنه بالعياط

كتب - محمد شعبان:

سدد عامل عدة طعنات متفرقة لجسد كبابجي بالعياط، اليوم الخميس، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم على توقفه أمام مسكنه دون داع.

تلقى اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، إخطارا من مستشفى العياط المركزي بوصول عصام أحمد كامل، 30 سنة، كبابجي مقيم بقرية السعودية، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وآخر قطعي بالصدر من الجهة اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى قصر العيني.

دلت تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، إلى نشوب مشادة كلامية بين المصاب وعامل يدعى "سعيد.ع"، 41 سنة؛ بسبب تواجد الأخير أمام منزله دون داعٍ، تطورت إلى مشاجرة بينهما، تعدى العامل عليه بالضرب بسكين محدثا إصابته، وفر هاربا.

تمكنت قوة تحت إشراف العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم والسكين، وتعدى الأهالي عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح بالرأس.

حُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.