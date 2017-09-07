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حجز دعوى إلزام وزير التعليم بتدريس مادة "الأخلاق والمواطنة" للتقرير

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مصراوي Masrawy

حجز دعوى إلزام وزير التعليم بتدريس مادة "الأخلاق والمواطنة" للتقرير

01:20 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، مدير مركز ابن أيوب للدفاع، بصفته ولي عن أبنائه القصر، معتز وملك، والتي تطالب بإلزام وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب مادة الأخلاق والمواطنة الذي طبعته الوزارة وموجود لدى مخازنها، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٨١٧٩ لسنة ٧١ قضائية، وزير التربية والتعليم.

وذكرت أن رئيس الجمهورية في أوائل ديسمبر ٢٠١٥ بحث مع مجلس علماء وخبراء سبل الارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق بالمجتمع، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بطبع الكتاب تحت إشراف الوزارة والأزهر والأوقاف وممثلين عن الكنيسة المصرية، وأن الكتاب كان فكرة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر الذي تولى الوزارة عقب ثورة ٣٠ يونيو.

وأشارت الدعوى إلى أن وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة هو الذي وضع مقدمة الكتاب عن الأمور المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة، التي توضح قيمة التحلي بالأخلاق الكريمة، خاصة أن الخطاب الديني خرج عن أهدافه في تقوية الجوانب الإيمانية، وتم توظيفه لأغراض سياسية، وأن القيم والأخلاق أجمعت علبها جميع الشرائع السماوية، مؤكدة على السماحة واليسر والأخلاق الكريمة، ورفض العنف والتشدد.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور الحالي في مواده ١٠ و١٩ و٢٤ والتي تنص على أن الأسرة هي قوام المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، والتعليم حق لكل مواطن.

 

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