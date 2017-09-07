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ثعبان طوله 5 أمتار يلفظ قطة بدينة بعد ابتلاعها في تايلاند

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مصراوي Masrawy

ثعبان طوله 5 أمتار يلفظ قطة بدينة بعد ابتلاعها في تايلاند

01:19 م الخميس 07 سبتمبر 2017

ثعبان طوله 5 أمتار يلفظ قطة بدينة بعد ابتلاعها في تايلاند

ثعبان طوله 5 أمتار يلفظ قطة بدينة بعد ابتلاعها

بانكوك (د ب أ)
ابتلع ثعبان طوله خمسة أمتار قطة تزن أكثر من ثلاثة كيلومترات كاملة ثم لفظها بالكامل، وذلك في ضاحية بالقرب من بانكوك.

وتم تصوير الواقعة في مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس.

ورغم أن الثعابين الكبيرة غير غريبة على تايلاند، إلا أنه من النادر تصوير ثعبان وهو يلفظ فريسته بالكامل، حسبما قال سيروج كامولترون واتانا، وهو مسؤول الحياة البرية الذي تولى مهمة أسر الثعبان.

وقال سيروج إن القطة التي ابتلعها الثعبان كانت واحدة من ثلاث قطط أليفة تمتلكها امرأة عمرها 59 عاما. وكانت المرأة تستعد لإطعام قططها الثلاثة في منزلها أمس الأربعاء عندما فوجئت بأن الثعبان الجائع قد ابتلع إحدى القطط.

واستغرق سيروج وزميلان له ساعة من الوقت للإمساك بالثعبان وتقييده بحبل مزود بقضيب معدني.

وتم نقل الثعبان إلى حديقة حيوان محلية، حسبما أفاد سيروج.

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