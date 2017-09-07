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الأمم المتحدة: التعليم الديني يمكن أن يواجه المتطرفين

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: التعليم الديني يمكن أن يواجه المتطرفين

01:08 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة: التعليم الديني يمكن أن يواجه المتطرفين

التعليم الديني يمكن أن يواجه المتطرفين

جنيف (د ب أ)
أكدت دراسة للأمم المتحدة أن الفقر والحياة على هامش المجتمع يدفعان بالشباب الأفريقي في أحضان المتطرفين المسلحين.

وجاء في الدراسة التي ستكشف نتائجها اليوم الخميس في جنيف أن معظم الذين يتم تجنيدهم من قبل جماعات متطرفة ينحدرون من مناطق مهملة أو على هامش المجتمع ويشعرون بالإحباط جراء الوضع الاقتصادي في بلادهم وغياب الفرص والأمل في مستقبل أفضل.

وحسب الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الدين يلعب دورا في تطرف نحو نصف من شملهم استطلاع أجري في إطار الدراسة ولكن التعليم الديني يمكن أن يواجه القوة الجاذبة للمتطرفين.

ورأى عبد الحي مار ديه، مدير البرنامج في أفريقيا، أن "الدراسة تدق نواقيس خطر أن تصبح أفريقيا أكثر عرضة للتطرف العنيف".

وشملت الدراسة إجراء مقابلات مع 495 مجندا طوعيا بين صفوف الجماعات التي تتبنى العنف في الصومال ونيجيريا وكينيا والسودان والنيجر والكاميرون.

وأشارت الدراسة إلى وجود عدة جماعات متطرفة تنشط في أفريقيا من بينها جماعة بوكو حرام شمال شرق نيجريا والشباب في الصومال.

وحسب بيانات الأمم المتحدة فإن نحو 33 ألف شخص سقطوا ضحية للتطرف العنيف في أفريقيا في الفترة بين عام 2011 و 2016.

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