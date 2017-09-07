أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من توسعة كورنيش النيل وفتحه أمام حركة المرور قريبا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من توسعة كورنيش النيل وفتحه أمام حركة المرور قريبا

01:12 م الخميس 07 سبتمبر 2017

  • عرض 10 صورة

    20b9c6e2ef.jpg

  • عرض 10 صورة

    5bc7930080.jpg

  • عرض 10 صورة

    bbccb3968b.jpg

  • عرض 10 صورة

    d9c7aef9aa.jpg

  • عرض 10 صورة

    75b536862f.jpg

  • عرض 10 صورة

    b92a8e3adc.jpg

  • عرض 10 صورة

    c0225c722b.jpg

  • عرض 10 صورة

    ee4066c8a6.jpg

  • عرض 10 صورة

    eb276071f2.jpg

  • عرض 10 صورة

    ed72f95d3d.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا

الألبوم التالى

بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن العمل مستمر بمشروع توسعة كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وكلية الهندسة جامعة سوهاج، مضيفًا أن هناك تواصل مستمر مع مجلس الوزراء لإزالة أي معوقات والانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لفتحه أمام الحركة المرورية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفك التكدس المروري.

وأوضح "عبدالمنعم" أن الشركة المنفذة للمشروع قاربت على الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من توسعة الطريق من أمام مديرية التربية والتعليم، وحتى مزلقان ميدان العارف كمرحلة أولى من المشروع.

مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من صب 30 بلاطة ويتبقي فقط 6 بلاطات للانتهاء من أعمال توسعة الطريق القديم، لافتًا إلى أن مساحة البلاطة الواحدة تصل إلى 9 أمتار× 15 مترًا وتحتاج إلى 30 طن حديد و50 متر مكعب خرسانة، وأنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على ضغط العمل لسرعة الانتهاء من الطريق وفتحه أمام مرور السيارات والمارة قريبًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ سوهاج: تطوير شامل لمصانع أخميم الإنتاجية

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

    أخبار

  • بالصور- الرمال تحتل الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج.. ومسؤول: جاري إزالتها

    أخبار

  • محافظ سوهاج: 41 مليون جنيه لاستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف

    أخبار

إعلان

e3e01a8b47.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون