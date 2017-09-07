بالصور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من توسعة كورنيش النيل وفتحه أمام حركة المرور قريبا

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن العمل مستمر بمشروع توسعة كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وكلية الهندسة جامعة سوهاج، مضيفًا أن هناك تواصل مستمر مع مجلس الوزراء لإزالة أي معوقات والانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لفتحه أمام الحركة المرورية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفك التكدس المروري.

وأوضح "عبدالمنعم" أن الشركة المنفذة للمشروع قاربت على الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من توسعة الطريق من أمام مديرية التربية والتعليم، وحتى مزلقان ميدان العارف كمرحلة أولى من المشروع.

مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من صب 30 بلاطة ويتبقي فقط 6 بلاطات للانتهاء من أعمال توسعة الطريق القديم، لافتًا إلى أن مساحة البلاطة الواحدة تصل إلى 9 أمتار× 15 مترًا وتحتاج إلى 30 طن حديد و50 متر مكعب خرسانة، وأنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على ضغط العمل لسرعة الانتهاء من الطريق وفتحه أمام مرور السيارات والمارة قريبًا.