القبض على شقيقتين سرقتا مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية في الدقهلية

أ. ش. أ

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الدقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، القبض على شقيقتين؛ سرقا مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من مسكن أحد المواطنين.

وتلقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بالدقهلية، بلاغًا من المواطن محمد العزب، مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة مبلغ مالي، وهاتفين محمولين سلسلة ذهبية بها دلاتين.

وبتشكيل فريق من أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "ياسمين. ب.ع" 15 عامًا، مقيمة بالقرب من المجني عليه، تعمل خادمة طرفه؛ حيث قامت بمغافلته وسرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وقامت بتسليمها إلى شقيقتها المدعوة "هدى" 17 عامًا، خادمة، لحين التصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد الأخيرة ضبط المسروقات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.