مدير أمن القاهرة يقود حملة أمنية بالقاهرة الجديدة والشروق

القاهرة - (مصراوي):

قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط كافة صور الخروج عن القانون بمنطقتي القاهرة الجديدة والشروق.

واستهدفت الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية - إحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة، والقضاء على البؤر الإجرامية؛ وذلك في ضوء أسلوب العمل الميداني الذي يرتكز على الرصد المبكر والتحليل لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون، وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى استهدافها بحملات انضباطية وأمنية.

واعتمدت خطة الحملة التي شارك فيها ضباط (نظام، وبحث)، وأفراد قطاع القاهرة الجديدة، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة، وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي، على تقسيم المنطقتين إلى نطاقات، مع إحكام السيطرة على كل نطاق، من خلال منافذ ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون، والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال المرافق عن تنفيذ 3 قرارات إزالة إدارية، وضبط 200 مخالفة إشغال طريق، و30 مخالفة بيئة، و55 مخالفة إدارة محال عامة بدون ترخيص، و20 بائعا جائلا، و10 مخالفات سمسار بدون ترخيص، و50 قضية منادى سيارات بدون ترخيص، و100 مخالفة مقاهى وغلق 9 محال بدون ترخيص.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال البحث الجنائى، عن ضبط 8 قضايا مخدرات، و4 قضايا سلاح ناري، و6 قضايا سلاح أبيض، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره، وهاربين اثنين من تنفيذ 36 حكما قضائيا، وتنفيذ 100 حكم حبس، و48 حكم مخالفات، و8 أحكام جنايات، و106 أحكام حبس، وفحص 9 شقق مفروشة.

وفي مجال المرور، تم كلبشة 300 سيارة مخالفة، وضبط 25 مخالفة سحب رخصة متنوعة، و95 مخالفة متنوعة والتصالح في الفين مخالفة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات؛ للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية، وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال، وقد لاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة، وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة.