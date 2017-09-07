أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الجمعة "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الجمعة "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

12:59 م الخميس 07 سبتمبر 2017

كتبت- مادي غيث:
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما يتوقع خبراء الهيئة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وذكر البيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:
العظمي - الصغرى
القاهرة 22 33
وسط الدلتا 22 33
الإسكندرية 24 30
بلطيم 24 30
مطروح 23 29
السلوم 19 28
سيوة 22 32
بورسعيد 25 30
دمياط 24 30
العريش 20 32
رفح 20 31
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 34
رأس سدر 24 35
نويبع 26 35
طابا 21 33
كاترين 16 35
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 34
بني سويف 23 33
المنيا 23 34
أسيوط 21 35
سوهاج 24 36
قنا 25 39
الأقصر 25 39
أسوان 26 40

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أزمة النوبة.. الأهالي يطالبون بتنفيذ الدستور.. ونائب: يجب فتح جلسات

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار

  • الأرصاد :طقس الأثنين "مائل للحرارة"..والعظمى بالقاهرة 35

    أخبار

  • الأرصاد: طقس ثاني أيام عيد الأضحى "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

إعلان

a9efd1b05c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون